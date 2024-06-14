Эксперт по международным делам Кортунов: симметричные ответы на санкции США могут быть не очень эффективными

Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что симметричные ответы на санкции США могут быть не очень эффективными.

Делом в том, что американская экономика работает не так, как российская, и по своим масштабам она несопоставима с нашей.

«Можно наложить санкции на американские финансовые институты, на американских чиновников или бизнесменов, но вряд ли это будет серьезным ударом по американской экономике», — сказал Кортунов.

Эксперт процитировал слова Дмитрия Медведева, который говорил о санкциях в отношении космического пространства и киберпространства.