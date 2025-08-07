Эксперт по Франции Рубинский высказал мнение, что национального банкротства в стране не будет

Ожидать национального банкротства Франции не стоит. Этого не будет. Французы найдут выход из положения. Таким мнением в беседе с ИА НСН поделился эксперт по Франции Юрий Рубинский.

«Инфляция в стране есть, но она не скачущая и далеко не катастрофическая. Где-то в пределах 4%, что не смертельно. В ЕС есть другие страны, где проблем гораздо больше, например, Греция, Италия, Испания и Португалия», — считает Рубинский.

Премьер-министр Франции отмечает, что государственные расходы покрываются за счет заимствований, а не доходов бюджета. Страна берет кредиты для оплаты ежедневных расходов. Государственный долг Франции достиг исторического максимума в 3,4 трлн евро и продолжает расти.

Ранее Агентство Fitch изменило прогноз рейтинга Франции на негативный.