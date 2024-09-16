Эксперт по энергетике Пикин рассказал, что Россия активно налаживает торговые связи с Боливией

Россия проявляет интерес к развитию торговых отношений с Латинской Америкой, в том числе в сфере переработки лития из Боливии. Об этом в беседе с НСН сообщил директор Фонда энергетического развития и эксперт в области энергетики Сергей Пикин.

Он уточнил, что в настоящее время Россия не закупает литий из Боливии, а приобретает готовые продукты. Металл является основным сырьем, которое не функционирует самостоятельно и должно использоваться в системах хранения и накопления энергии. В этой области пока наблюдается недостаточная развитость.

В России основа таких производств в основном китайская. В настоящее время в стране начали запускать аналогичные заводы, в частности, в Калининградской и Московской областях запланировано строительство новых предприятий. Этот интерес является частью долгосрочной стратегии, и Россия также планирует начать собственную добычу лития.