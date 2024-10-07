Эксперт по энергетике Митрахович заявил, что экспорт газа РФ в ЕС растет из-за преимущества в цене

Причины увеличения экспорта российского трубопроводного газа в Европу разнообразны, и основная из них — ценовые преимущества данного энергоресурса. Об этом «Известиям» заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.

Ранее стало известно, что в январе — сентябре текущего года экспорт российского газа в страны Европы (включая ЕС и Молдавию) вырос на 17% по сравнению с прошлым годом, достигнув 23,7 миллиарда кубометров.

По словам Митраховича, основным фактором является ценовая конкурентоспособность российского газа по сравнению с так называемым бездомным СПГ, который трейдеры направляют туда, где выше цена. В какой-то момент более высокая цена наблюдалась в Азии, и часть СПГ направлялась туда, освобождая пространство для российского трубопроводного газа в Европе.