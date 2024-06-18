Эксперт по энергетике Кулагин: Дания не может блокировать российские танкеры в Балтийском море

Заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ИА НСН прокомментировал сообщение о том, что власти Дании намерены ограничить проход кораблей с российской нефтью на борту через Балтийское море, поскольку старые танкеры представляют потенциальную опасность для окружающей среды.

По его словам, Дания не сможет сделать подобного, поскольку это не имеет под собой никакой юридической основы.

«Экологичность топлива должна соответствовать критериям Международной морской организации. Все суда соответствуют им, иначе не могли бы проходить в Балтийском море», — пояснил эксперт.

Кулагин добавил, что правила могут поменяться, но в таком случае изменения должны касаться всех стран.