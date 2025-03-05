Эксперт по энергетике Гулиев: поставки по «Турецкому потоку» бьют рекорды

Эксперт отметил, что поставки газа по трубопроводу, запущенному в 2020 году, бьют рекорды второй месяц. В январе и феврале 2025 года был зафиксирован существенный рост объемов транспортировки. Данный факт указывает на значение маршрута в обеспечении Европы российским газом, пояснил специалист.

«Учитывая текущие тенденции, можно ожидать, что в текущем году будут устанавливаться ежемесячные рекорды по объемам поставок», — заявил Гулиев.

По его словам, общий объем транспортировки газа по «Турецкому потоку» способен добраться до отметки в 19 миллиардов кубометров.