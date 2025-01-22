Эксперт по энергетике Фролов: весь объем СПГ в США уже законтрактован

Европе нереально увеличить закупки американского газа сверх предложенных объемов, поскольку весь произведенный в США сжиженный природный газ уже распределен по контрактам. Об этом заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По его словам, крупные европейские компании, являющиеся основными покупателями американского СПГ, не обязаны поставлять этот ресурс в определенные страны. Имеет смысл рассматривать увеличение закупок газа только с новых заводов, которые находятся на стадии строительства, считает специалист.

«Единственное разумное объяснение за пределами простого политического трепа, которым это все является, это приглашение европейским компаниям быстренько подписывать контракты с новыми заводами на условиях „сжижай и плати“», — заявил эксперт.

Такие соглашения, пояснил Фролов, необходимы для обеспечения возврата инвестиций в строительство заводов.