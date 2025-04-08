Эксперт по экспорту Танцюра: соглашение ОАЭ и РФ откроет возможности для бизнеса

Подписание соглашения о торговле услугами и инвестициях между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами откроет новые возможности для бизнеса обеих стран. Об этом заявила руководитель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров Кристина Танцюра в беседе с « Известиями ».

Эксперт пояснила, что такой договор обеспечит равные права компаниям обеих стран на открытие фирм, филиалов и представительств, а также на оказание услуг в различных секторах.

«Например, в свое время, когда такое соглашение подписали по СНГ, российские телеком-операторы смогли спокойно начать оказывать услуги не только в России, но и в странах СНГ», — отметила специалист.

По ее словам, документ облегчит взаимные инвестиции, предоставив дополнительные гарантии инвесторам и механизмы защиты в случае конфликтов.