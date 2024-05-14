Эксперт по Ближнему Востоку Семенов заявил, что Нетаньяху будет затягивать конфликт в Газе до прихода Трампа к власти | 360°

Мир 14 мая 2024, 14:39 Эксперт по Ближнему Востоку Семенов заявил, что Нетаньяху будет затягивать конфликт в Газе до прихода Трампа к власти

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Эксперт в области ближневосточных конфликтов Кирилл Семенов в беседе с телеканалом «Звезда»высказал мнение, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет затягивать конфликт в Газе до прихода к власти в США Дональда Трампа.

Семенов считает, что при Трампе у Израиля откроется некое «окно возможностей». Он также добавил, что Нетаньяху обладает большей популярностью среди республиканской партии.

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Ранее сообщалось, что нынешний президент США Джо Байден пригрозил Израилю лишить его поставок оружия, если израильская армия начнет операцию в городе Рафах на юге Газы.