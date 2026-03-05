Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива сталкиваются с трудностями взаимопонимания и координации совместных действий, что затрудняет эффективное взаимодействие внутри блока. Такое мнение выразил заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук Григорий Лукьянов, выступая на радиостанции «Говорит Москва» .

Подтверждением этому являются продолжающиеся внутренние конфликты, такие как раскол между странами-участницами совета, произошедший в период с 2017 по 2020 год, а также последующие разногласия между ОАЭ и Саудовской Аравией, возникшие в 2026 году. Эти противоречия свидетельствуют о недостаточной готовности членов организации активно сотрудничать друг с другом.

Поэтому, по мнению эксперта, наиболее перспективным выходом из нынешней сложной ситуации является расширение контактов с крупными региональными игроками, такими как Россия и Китай. Укрепление связей с этими державами позволит создать более устойчивую систему коллективной безопасности и повысить уровень защищенности в условиях повышенной региональной нестабильности.