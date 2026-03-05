Эксперт по Ближнему Востоку Лукьянов подчеркнул накопление разногласий между арабскими государствами
Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива сталкиваются с трудностями взаимопонимания и координации совместных действий, что затрудняет эффективное взаимодействие внутри блока. Такое мнение выразил заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук Григорий Лукьянов, выступая на радиостанции «Говорит Москва».
Подтверждением этому являются продолжающиеся внутренние конфликты, такие как раскол между странами-участницами совета, произошедший в период с 2017 по 2020 год, а также последующие разногласия между ОАЭ и Саудовской Аравией, возникшие в 2026 году. Эти противоречия свидетельствуют о недостаточной готовности членов организации активно сотрудничать друг с другом.
Поэтому, по мнению эксперта, наиболее перспективным выходом из нынешней сложной ситуации является расширение контактов с крупными региональными игроками, такими как Россия и Китай. Укрепление связей с этими державами позволит создать более устойчивую систему коллективной безопасности и повысить уровень защищенности в условиях повышенной региональной нестабильности.