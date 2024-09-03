Эксперт по атомной энергетике Карчаа: ЗАЭС не нужны технологии и ядерное топливо США

Год назад Минэнерго США предупредило РФ о нахождении секретной технологии на территории ЗАЭС и призвало «не трогать» ее. В эфире программы «Между тем» свое мнение высказал эксперт в области атомной энергетики Ренат Карчаа, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам специалиста, в Запорожской области никто не собирается использовать американские технологии и ядерное топливо. У российской стороны нет необходимости в применении данных разработок, отметил Карчаа.

На взгляд эксперта, о соответствующих попытках даже в теории не может быть речи.