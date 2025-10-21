Эксперт Пикин заявил, после отказа ЕС от российского газа Россия найдет покупателей топлива в Индии

Совет ЕС утвердил запрет на покупку российского сжиженного природного газа (СПГ) с 2028 года. Причина — планируемое повышение производства американским бизнесом. Ситуацию прокомментировал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в интервью ИА НСН .

По словам специалиста, к этому сроку американские заводы увеличат объемы выпуска, заменив Россию на европейском рынке. Однако российский газ сможет найти покупателей в Юго-Восточной Азии и Индии, если будет предложен по привлекательным ценам. Это обеспечит сохранение спроса несмотря на появление конкурентов, подчеркнул Пикин.