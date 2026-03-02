Эксперт Останин-Головня, заявил, что США и Израиль ошиблись в расчетах на быстрый эффект против Ирана

США и Израиль ожидали быстрого результата от атак на Иран, но этого не произошло. Ситуацию прокомментировал кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня в беседе с ИА НСН .

Как отметил эксперт, Тегеран обладает значительными запасами ресурсов и вооружения, включая гиперзвуковые ракеты, что позволяет ему продолжать ответные удары. Иран наносит ракетные и дроновые атаки по западным базам в регионе, включая объекты в Ираке и на Кипре, а также обстреливает израильские города.

Специалист добавил, что Иран годами поддерживал прокси-группы вроде «Хезболлы» оружием и финансами, и у него достаточно арсеналов для длительного противостояния. Останин-Головня подчеркнул, что даже смена власти в Иране не гарантирует лояльность новой администрации к США и Израилю.

Он указал, что у Вашингтона есть обязательства перед союзниками в регионе, и чем больше Иран бьет по инфраструктуре, тем дороже обходятся последствия. Вопрос, по словам эксперта, в том, что закончится быстрее — ресурсы Ирана или ресурсы стран-агрессоров.