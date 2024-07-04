Эксперт МИД Гришанов: РФ приостановила участие в ПА ОБСЕ из-за антироссийского настроя

Федеральное Собрание РФ решило приостановить участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ из-за антироссийского настроя. Об этом сообщил сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Антон Гришанов в эфире радио Sputnik.

По его словам, оппонентам удалось превратить эту площадку в очередной форум для русофобских заявлений. С другой стороны, Россию просто перестали допускать в ассамблею, несмотря на то, что страна остается членом ПА ОБСЕ.

В МИД России неоднократно говорили о рассмотрении вариантов сокращения участия в ОБСЕ, потому что смысла особого смысла в этом нет, отметил Гришанов.