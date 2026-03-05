Эксперт МГИМО Подберезкин предсказал США сложности в конфликте с Ираном

Лишь Великобритания способна оказать реальную помощь Соединённым Штатам в возможной военной кампании против Ирана. Остальные члены НАТО ограничатся поддержкой либо символическими действиями. Такое мнение озвучил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с ИА НСН .

Специалист отметил, что Франции отводится роль демонстрации силы без реального вклада, Германия займет позицию дипломатической поддержки, а страны вроде Турции, Испании, Венгрии и Словакии откажутся поддержать инициативу Вашингтона.

Подберезкин выразил уверенность, что потенциальная война принесет США немало трудностей. По его словам, Иран проявил высокую степень готовности, целенаправленно атакуя американские базы и пункты дислокации американских военных сил числом около 50 тысяч, продемонстрировав способность нанести ощутимый ущерб. Эксперт предположил, что американцы столкнутся с неприятными последствиями такого конфликта.

Также эксперт подчеркнул возможность начала наземной операции США путем вооружения местных группировок, таких как курдские подразделения, однако ее успех вызывает сомнения ввиду недостаточной оснащенности сторон обычными видами оружия.