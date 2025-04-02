Эксперт Меренков: новая пошлина на авто в США направлена против Европы и Китая

С 2 апреля США ввели 25% пошлины на импорт автомобилей. Доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артем Меренков в беседе с РИАМО расценил этот шаг администрации Дональда Трампа как продолжение торговых войн.

Специалист отметил, что введение пошлин можно назвать шагом к американскому импортозамещению и промышленной независимости. Сотрудничество с Европой может дать возможность некоторым компаниям производить машины в США, обеспечивая доступ на местный рынок, сообщила газета «Петербургский дневник».

Однако европейские бренды теперь столкнутся с усилением конкуренции со стороны китайских производителей, которым ранее уже приходилось адаптироваться к подобным мерам со стороны Евросоюза, подчеркнул Меренков.