Эксперт Матвийчук: Европу ждет стремительное поражение в ядерном противостоянии с Россией

Россия имеет возможность за минуты уничтожить все ключевые столицы европейских стран, поэтому Европу ждет быстрое поражение в ядерной войне. Об этом заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Инфо24».
«Европа больна реваншизмом, поэтому хочет „нагнуть“ Россию», — заявил эксперт.
Матвийчук отметил, что за счет плотности населения европейских государств достаточно нескольких ударов с применением ядерных боеголовок малой мощности, чтобы Лондон, Париж, Брюссель и другие столицы перестали существовать.
Патриотическая акция ко Дню Победы пройдет в Химках
Международный день птиц отметили в Химках
В Москве мужчина получил ножевое ранение в бок
Ветерану Татьяне Фроловой вручили медаль к 80-летию Победы
Полицейского, который жестоко избивал жену во Владивостоке, арестовали
День единения народов России и Белоруссии отметили в Химках
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте