Эксперт Матвийчук: Европу ждет стремительное поражение в ядерном противостоянии с Россией

Россия имеет возможность за минуты уничтожить все ключевые столицы европейских стран, поэтому Европу ждет быстрое поражение в ядерной войне. Об этом заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Инфо24».

«Европа больна реваншизмом, поэтому хочет „нагнуть“ Россию», — заявил эксперт.

Матвийчук отметил, что за счет плотности населения европейских государств достаточно нескольких ударов с применением ядерных боеголовок малой мощности, чтобы Лондон, Париж, Брюссель и другие столицы перестали существовать.

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