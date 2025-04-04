Эксперт Матвийчук: Европу ждет стремительное поражение в ядерном противостоянии с Россией

Россия имеет возможность за минуты уничтожить все ключевые столицы европейских стран, поэтому Европу ждет быстрое поражение в ядерной войне. Об этом заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Инфо24».