Эксперт Леер заявил, что безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией улучшит сотрудничество

Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией станет значимым шагом для укрепления двусторонних отношений и развития сотрудничества. Это не только упростит процедуру пересечения границы, но и создаст более комфортные условия для деловых контактов и туризма. Об этом заявил вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер в беседе с РИАМО .

Эксперт отметил, что даже при хорошо налаженных визовых процедурах, их наличие остается дополнительным этапом, требующим времени и внимания.

«Это не про упрощение "любой ценой", а про создание условий, в которых решение о поездке или деловом визите принимается без дополнительных сомнений, связанных с организационными моментами», — привел слова специалиста сайт Neva.Today.

Безвизовый режим будет способствовать формированию благоприятной коммуникационной среды, подчеркивая открытость стран друг к другу и снижая дистанцию. Это особенно важно для развития туризма, деловых контактов и гуманитарных связей. Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией начнет действовать не ранее второй половины 2026 года.