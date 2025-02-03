Эксперт Крупкина: в ОАЭ любое изменение в отделке квартиры нужно утверждать в УК

По данным портала Prian.ru, Объединенные Арабские Эмираты входят в топ-5 стран, наиболее благоприятных для покупки недвижимости. Однако покупатели жилья зачастую сталкиваются с проблемами, которые сложно преодолеть без помощи профессионалов. О них рассказала соучредитель Бюро вдохновляющих интерьеров Premier Home Влада Крупкина в беседе с сайтом «Страсти» .

Специалист отметила, что в Дубае малейшие изменения в отделке квартиры необходимо согласовывать с управляющей компанией. Так, для того, чтобы постелить ковролин в спальне или добавить еще одну розетку, лампочку или торшер, нужно подготовить изменения в проектную документацию, однако вероятнее всего компания-застройщик их не одобрит.

Кроме того, часть дефектов и недоделок владельцу жилья придется исправлять за свой счет, но для устранения всех изъянов придется получить многочисленные одобрения УК — без них подрядчики не смогут приступить к работам, добавила Крупкина.