Политика Румынии после выборов может измениться, но не столь радикально, как предполагают оппоненты Джордже Симиона. Об этом рассказал эксперт Российского института стратегических исследований Иван Кочедыков в интервью сайту телеканала «Звезда» .

По его словам, Румыния — член НАТО и ЕС, что ограничивает ее внешнеполитический курс. Симион известен как системный политик, который знает правила игры. Он, вероятно, будет следовать линии группы Мелони на общеевропейском уровне.

Кочедыков подчеркнул, что размер Румынии также играет роль. Население страны около 19 миллионов (по некоторым оценкам, ближе к 15 миллионам), и она интегрирована в европейскую экономику. Это ограничивает внешнеполитические амбиции любого румынского политика.

Выборы в Румынии носят протестный характер и направлены против сложившейся системы. Сторонники европейского выбора могут сплотиться вокруг Никушора Дана. Противостояние между этими кандидатами может быть острее, чем перед первым туром, подчеркнул специалист.