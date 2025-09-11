Эксперт Юшков заявил, что новое месторождение нефти не поможет Венгрии сократить импорт

Недавно открытое в Венгрии месторождение нефти не сделает страну независимой от импорта. Таким мнением поделился ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

«Это маленькое месторождение, и при нынешних ценах вообще не факт, что его станут разрабатывать, раз оно такое небольшое», — сказал специалист.

По его словам, для разработки месторождения потребуются вложения и время. Необходимо будет оценить характеристики нефти, ее сернистость и пригодность для венгерских нефтеперерабатывающих заводов. Только после этого можно будет принять решение о целесообразности добычи.

Юшков добавил, что если рядом с открытым месторождением уже есть инфраструктура, то, возможно, будет принято решение о его разработке. Однако даже в этом случае речь не идет о сокращении импорта, так как объемы добычи будут незначительными.