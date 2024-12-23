Словакия проявляет наибольшую активность в вопросе транзита российского газа, потому что это страна наиболее сильно пострадает в случае срыва поставок топлива. Об этом заявил специалист финансового университета при правительстве России, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью с сайтом телеканала «Звезда».
Эксперт считает, что визит премьер-министра Роберта Фицо в Москву поможет указать на причастность Украины к попыткам нанести экономический ущерб всем европейским странам.
Есть вероятность, что Словакии удастся надавить на Украину, пригрозив ей ввести уже свои санкции, предположил Юшков.
Российский вратарь ПСЖ Сафонов попал на обложку L'Équipe
Трамп объяснил, почему Илону Маску никогда не стать президентом США
Итоги 2024 года подвели на литературном вечере в библиотеке в Видном
Шпионку, работавшую на украинские службы безопасности, задержали в Херсонской области
Жильцы ЖК в Петербурге обвинили соседа в живодерском отношении к собственному псу
Эрдоган согласится надавить на Россию в обмен на предложение США по Сирии
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте