Эксперт Юшков: визит Фицо в Москву укажет на попытки Киева нанести экономический ущерб всей Европе

Словакия проявляет наибольшую активность в вопросе транзита российского газа, потому что это страна наиболее сильно пострадает в случае срыва поставок топлива. Об этом заявил специалист финансового университета при правительстве России, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью с сайтом телеканала «Звезда».