Эксперт Юшков: визит Фицо в Москву укажет на попытки Киева нанести экономический ущерб всей Европе

Словакия проявляет наибольшую активность в вопросе транзита российского газа, потому что это страна наиболее сильно пострадает в случае срыва поставок топлива. Об этом заявил специалист финансового университета при правительстве России, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью с сайтом телеканала «Звезда».

Эксперт считает, что визит премьер-министра Роберта Фицо в Москву поможет указать на причастность Украины к попыткам нанести экономический ущерб всем европейским странам.

Есть вероятность, что Словакии удастся надавить на Украину, пригрозив ей ввести уже свои санкции, предположил Юшков.

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