Эксперт Юшков: падение цен на нефть — напряженно, но не катастрофично для России

Падение цен на нефть не является катастрофичным для России. Об этом заявил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

По словам специалиста, дефицит бюджета компенсируется средствами из Фонда национального благосостояния и займами Минфина. Цены снизились из-за пошлин американского лидера Дональда Трампа, сокращающих мировую торговлю и потребление топлива, а также планов ОПЕК+ увеличить добычу.

Юшков выразил надежду на улучшение ситуации благодаря снижению тарифов или уменьшению добычи нефти в Соединенных Штатах.