Эксперт Юшков: падение цен на нефть — напряженно, но не катастрофично для России

Падение цен на нефть не является катастрофичным для России. Об этом заявил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
По словам специалиста, дефицит бюджета компенсируется средствами из Фонда национального благосостояния и займами Минфина. Цены снизились из-за пошлин американского лидера Дональда Трампа, сокращающих мировую торговлю и потребление топлива, а также планов ОПЕК+ увеличить добычу.
Юшков выразил надежду на улучшение ситуации благодаря снижению тарифов или уменьшению добычи нефти в Соединенных Штатах.
Выставка иллюстраций к мещерским сказам пройдет в Воскресенске
МТС отменит роуминг в Крыму
Первое в России производство особых медицинских кабелей запустили в Москве
Фехтовальщица из Воскресенска победила на всероссийском турнире
Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 9 апреля
Конкурс «А ну-ка, девушки!» прошел в лицее в Павловском Посаде
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте