Заведующим отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков выразил мнение о планах президента США Дональда Трампа по достижению политического контроля над Конгрессом и развитию проекта «Make America Great Again» (MAGA). По его словам, внутренняя борьба в США приобретает черты гражданской войны, характеризуясь острыми конфликтами и противостоянием между разными политическими лагерями, написала Общественная Служба Новостей .

Скориков указал на многочисленные проявления насилия и нестабильности, такие как штурм Капитолия, фальсификации на выборах и судебные разбирательства, направленные на дискредитацию оппонентов. Он подчеркнул, что победа Трампа на выборах в Конгресс станет важным шагом в реализации его политического курса, направленного на укрепление позиций США на международной арене и поддержку консервативных ценностей.

Внутренние конфликты в США затрудняют процесс формирования консенсуса и ведут к поляризации общества, что может негативно сказаться на стабильности и безопасности страны. Требуется проведение реформы политической системы и улучшение механизма взаимодействия между ветвями власти для достижения устойчивого развития и повышения уровня доверия граждан к правительству.