Эксперт ИМЭМО РАН Самарская заявила, что Израиль вряд ли нанесет удар по Ирану в ближайшее время

Заведующая группой изучения региональных отношений Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская в интервью «Известиям» заявила, что вероятность нападения Израиля на Иран в ближайшее время низкая.

По мнению специалиста, обе стороны не заинтересованы в конфликте, несмотря на высокую напряженность. Одной из причин такого положения Самарская назвала отсутствие четких военных целей у Израиля.

Эксперт подчеркнула, что ранее цели были понятнее и касались иранских ядерных и военных программ. Сейчас же ситуация менее прозрачна, и Израиль не видит эффективных способов смены власти в Иране военным путем.