Эксперт ИМЭМО РАН Добрева заявила, что военный потенциал Ирана способен противостоять ударам Израиля

Младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева в разговоре с ИА НСН заявила, что Израиль технически неспособен уничтожить подземные военные объекты Ирана, а иранская ракета «Хоррамшахр-4» может преодолеть израильскую ПВО «Железный купол».
Специалист подчеркнула, что успешный ответ Ирана возможен благодаря глубоким военным сооружениям и новым разработкам, включая новую ракету «Хоррамшахр-4», способную достигнуть территории Израиля всего за 10 минут.
Добрева добавила, что хотя участие США могло бы усилить атаку, достижение полной ликвидации целей остается сложной задачей.
