Эксперт Holding Finance Broker Поляков указал на трудности ведения бизнеса в Индии

В интервью радиостанции Sputnik заместитель генерального директора Holding Finance Broker Сергей Поляков рассказал о трудностях экспансии российских компаний на индийский рынок.

По словам эксперта, для российских предпринимателей Индия становится достойной альтернативой Китаю. Многие организации открывают в Индии свои представительства, в том числе по модели франчайзинга.

«Как отмечают участники логистических и торговых проектов, Индия — страна с уникальным менталитетом, сложной бюрократией и непредсказуемыми административными процедурами», — подчеркнул специалист.

Как пояснил Поляков, регистрация своего дела может занимать несколько месяцев, ключевые этапы процесса зависят от одобрения чиновниками, а каждый штат устанавливает собственные праздничные дни и правила.