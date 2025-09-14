Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов рассказал сайту «Царьград» о стратегии России по преодолению западных ограничений.

Специалист заявил, что российские нефтегазовые компании продолжают успешную работу благодаря поддержке крупных импортеров своей продукции. Громов подчеркнул особую роль Китая, Индии и Бразилии, являющихся ключевыми потребителями российских углеводородов, отметило радио Sputnik.

Эти страны активно сопротивляются введенным Западом ограничениям, ставя на первое место свою собственную энергетическую безопасность. По словам специалиста, такая линия поведения ослабляет эффективность любых возможных новых санкций со стороны ЕС и США.