Эксперт Гривач назвал позитивным сигналом разрешение Дании на консервацию ветки «СП»

Фото: РИА «Новости»

Разрешение датских властей законсервировать поврежденную ветку «Северного потока-2» — положительный знак для дальнейшего использования газопровода, считает заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Своим мнением он поделился в разговоре с сайтом телеканала «Звезда».

По словам специалиста, поврежденную трубу поднимут, очистят от воды, обработают от коррозии и удалят пострадавшие участки. Вторая ветка, получив небольшие повреждения, все еще работоспособна и может быть запущена, добавил Гривач.

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