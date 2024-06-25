Эксперт Фонда стратегического развития Шатров: Макрон словами о диалоге с Россией хотел повысить свой авторитет

Эммануэль Макрон словами о диалоге с Россией хотел повысить свой авторитет в глазах избирателей. Таким мнением с радиостанцией Sputnik поделился руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности продолжить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Макрон с самого начала политической карьеры пытался вернуть Франции образ европейского дипломата, главного переговорщика, что позволило бы ей одержать победу в конкурентной борьбе с Германией», — сказал Шатров журналистам.

При этом собеседник издания считает, что Франция уже не сможет сыграть роль европейского переговорщика и повысить авторитет за счет переговоров с Россией.