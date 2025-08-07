Эксперт Capital Lab Шатов сообщил, что из-за пошлин США больше всего пострадает автомобильный сектор

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий введение тарифов на товары из более чем 60 стран и Европейского союза, что окажет существенное влияние на мировую экономику. Партнер консалтинговой фирмы Capital Lab Евгений Шатов в беседе с «Известиями» пояснил, что тарифы варьируются от 15% до 41% и затрагивают широкий спектр отраслей, включая автомобилестроение, электронику, фармацевтика и энергетику.

Наиболее сильно пострадает сектор автомобильного производства, особенно немецкие производители Volkswagen и BMW, которым придется платить 15%-ную пошлину на американские рынки. Аналогичная ситуация возникнет и у южнокорейских производителей Hyundai и японских Toyota, чьи расходы увеличатся пропорционально повышению налогов. Наиболее драматичным выглядит положение Канады, чей автомобильный сектор столкнется с увеличением таможенных сборов на 35%, что грозит потерей сотен тысяч рабочих мест.

Введение пошлин направлено на поддержку внутреннего производителя, однако неизбежно повлияет на конечных потребителей, увеличивая стоимость продукции и ослабляя конкурентные преимущества зарубежных компаний. Данная мера, по сути, ведет к протекционистской политике, способствующей увеличению расходов американских потребителей и снижению объемов торговли на глобальном уровне.