Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в эфире ИА НСН обозначил критическое состояние власти в Иране. Наряду с внутренними волнениями важную роль играют внешние факторы: поддержка протеста со стороны США и Израиля.

Балмасов убежден, что сопротивление властей будет бесполезным, если Запад продолжит оказывать помощь оппозиции. Запасы устойчивости режима стремительно сокращаются, вероятно значительное преобразование структуры власти либо полный крах режима.

Эксперт обратил внимание на сложную экономическую обстановку внутри страны, недовольство населения и массовость протестов. Эти условия создают благоприятную почву для революции.

Балмасов подчеркнул, что поддержка оппозиционного движения из-за рубежа, включая финансовую и материальную помощь, значительно увеличивает шансы успешной смены власти.