Эксперт-атомщик Уваров счел сомнительным применение в Армении американских малых модульных реакторов

Использование американских малых модульных реакторов в Армении вызывает сомнения — данная технология в США пока недостаточно проверена и близка к уровню стартапа. Об этом сообщил эксперт-атомщик Александр Уваров в беседе с сайтом «Взгляд» .

Так он прокомментировал недавнее подписанное соглашение между Соединенными Штатами и Арменией о сотрудничестве в сфере гражданского атома.

«Я вижу в решении Пашиняна (Никол Пашинян, премьер-министр Армении — прим. ред.) преимущественно политическую мотивацию — сблизиться с США через соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики», — отметил специалист.

При этом он напомнил, что сейчас российские специалисты выполняют важную работу, готовя второй энергоблок Армянской АЭС к продолжению службы вплоть до 2036 года.