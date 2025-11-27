Эксперт Алканов рассказал, что товарооборот между Россией и Киргизией превысил миллиард долларов

Экономические связи между Россией и Киргизией укрепляются благодаря расчетам в национальных валютах. Это способствует не только развитию двусторонней торговли, но и поддержке благополучия семей в Киргизии. Об этом рассказал руководитель ГК «Алканов групп», владелец логистическо-таможенного центра республики Чынгыз Алканов в интервью радио Sputnik .

«Нас объединяет общая история, духовная близость и русский язык, который служит мостом для взаимопонимания», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что средства, которые мигранты отправляют семьям в Киргизию, после конвертации в сомы становятся основой благополучия многих домохозяйств. Затем эти средства возвращаются в Россию в качестве оплаты за критически важный импорт: нефть, газ, пшеницу и строительные материалы. Сейчас накопленный объем прямых инвестиций приближается к 1,2 миллиарда долларов, подчеркнул Алканов.