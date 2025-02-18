Бывший заместитель главы Тихоокеанского командования армии США Пол Валлели прокомментировал нападение ВСУ на систему Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом сообщил RT .

По мнению эксперта, Владимир Зеленский принимает подобные решения под европейским влиянием.

«Киев сейчас в замешательстве и не знает, что сказать. Как у нас говорят, он сейчас на заднем сиденье», — отметил Валлели.

Специалист сравнил европейцев с избалованными детьми. Они не получают желаемого, из-за чего поддерживают удары беспилотников, провоцируя продолжение конфликта на Украине, пояснил экс-замглавы командования армии Соединенных Штатов.