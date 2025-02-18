Экс-замглавы командования армии США Валлели сравнил европейцев с детьми
Бывший заместитель главы Тихоокеанского командования армии США Пол Валлели прокомментировал нападение ВСУ на систему Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом сообщил RT.
По мнению эксперта, Владимир Зеленский принимает подобные решения под европейским влиянием.
«Киев сейчас в замешательстве и не знает, что сказать. Как у нас говорят, он сейчас на заднем сиденье», — отметил Валлели.
Специалист сравнил европейцев с избалованными детьми. Они не получают желаемого, из-за чего поддерживают удары беспилотников, провоцируя продолжение конфликта на Украине, пояснил экс-замглавы командования армии Соединенных Штатов.