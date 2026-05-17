Претензии на размещение французских миротворцев на Украине и в Иране лишены здравого смысла. Об этом заявил бывший советник НАТО, полковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube-канале .

«Я не понимаю, каким образом Франция могла бы вмешаться на Украине и в Иране. <…> Россия явно одерживает верх. Даже если предположить, что иранцы и русские согласятся на миротворцев, почему они должны принять силы из враждебных им стран?» — заявил аналитик.

Он назвал заявления европейских чиновников ребячеством и указал на непрофессионализм дипломатии. У министров иностранных дел нет ни интеллектуальной глубины, ни исторического понимания, подчеркнул Бо.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига выступил с ультиматумом в адрес Европы. Он настаивает на вступление страны в Евросоюз.