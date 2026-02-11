Экс-советник министра Даиров заявил, что президент Киргизии Жапаров имеет авторитет в обществе

Директор Регионального горного центра Центральной Азии, экс-советник министра экономики и экологии Киргизии Исмаил Даиров отметил высокий авторитет президента республики Садыра Жапарова в обществе. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, попытки некоторых представителей прежней власти спровоцировать внутренние разногласия не находят поддержки общественности благодаря взвешенной позиции главы государства.

«Президент на то и президент, чтобы вырабатывать свою точку зрения, свое видение, упреждать те негативные процессы, которые распространяются посредством средств массовой информации, соцсетей», — отметил Даиров.

Он также обратил внимание на способность республики противостоять дестабилизирующим факторам, подчеркнув важность опыта, полученного страной в результате пережитых ранее кризисов.