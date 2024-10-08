Экс-советник главы ДНР заявил, что Запад финансово не тянет конфликт на Украине
Александр Казаков, ранее занимавший пост советника руководителя ДНР, прокомментировал радио Sputnik возможность мирных переговоров для разрешения украинского конфликта.
Он отметил, что на фоне успехов российской армии на фронте начали возникать новые инициативы из различных источников. Наиболее предпочтительным вариантом для России является совместное заявление на Генеральной Ассамблее ООН от Китая, Бразилии и «Друзей мира».
Казаков также отметил, что одно из наиболее интересных и реальных предложений поступило от кандидата Джей Ди Вэнса, которое было высказано высокопрофильными западными деятелями. По его мнению, такой объем предложений свидетельствует о том, что Запад начинает уставать от конфликта, который финансово становится непосильным.
Политик добавил, что единственное, что они могут сделать — это увеличить уровень напряженности, однако уже получили предупреждение от России касательно ядерной доктрины.