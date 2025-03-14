В американском народе не заложено ничего антироссийского, однако это есть в элитах. Таким мнением поделился полковник Службы внешней разведки (СВР) в отставке Андрей Безруков в эфире радио Sputnik .

По мнению эксперта, это явление складывается из нескольких факторов. Первый — конкурентный. Кроме того, многие люди, ранее сбежавшие из-под железного занавеса, по семейной традиции считают, что Россия, СССР, царь, коммунисты и так далее сделали для них что-то плохое.

«В Соединенные Штаты уехало много людей из тех стран, которые были в конфликте с Россией исторически. Прибалтика, Германия, Польша, Украина. Они сформировали там большие диаспоры», — отметил Безруков.

Он привел в пример Канаду, на политику которой в значительной степени влияют проживающие там украинцы.