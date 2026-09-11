Экс-прокурор по делу о заговоре против Трампа ушел в отставку

AP: бывший прокурор по делу о заговоре против Трампа ушел в отставку

Джозеф Дидженова ушел с поста руководителя расследования Минюста США, посвященного возможному заговору экс-представителей правоохранительных органов и разведки против президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на источник.

Соратник Трампа не стал рассказывать о причинах отставки. По словам источника АР, это случилось на фоне критики со стороны Белого дома и Минюста из-за темпов расследования.

В интервью The New York Post Дидженова также отмечал, что попытки добиться обвинительных заключений без нужного числа доказательств могут привести к этическим проблемам. Позже он пояснил, что собранных материалов все же достаточно, но, чтобы обосновать обвинения, нужно время.