Экс-президент Перу Фухимори заявил о желании вновь участвовать в предвыборной гонке

Бывший президент Перу Альберто Фухимори, правивший страной с 1990 по 2000 годы, заявил о желании вновь участвовать в предвыборной гонке. Об этом написали «Известия» со ссылкой на дочь бывшего лидера страны Кейко Фухимори.

В своем выступлении на телевидении Фухимори сообщила, что готова предоставить отцу возможность «возглавить президентскую формулу». Ранее она сама трижды участвовала в предвыборной гонке.

Напомним, в 2009 году Альберто Фухимори приговорили к 25 годам тюрьмы за издание приказов об убийствах 25 человек. В 2018 году его помиловали в связи с плохим состоянием здоровья.