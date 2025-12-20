Экс-премьера Пакистана Имрана Хана приговорили еще к 17 годам тюрьмы

В Пакистане суд приговорил экс-премьера страны Имрана Хана и его супругу Бушру Биби еще к 17 годам лишения свободы по делу о коррупции «Тошахана-2». Об этом сообщила газета Dawn.

Слушания проходили в тюрьме Адиала, где находится Хан. В материалах дела говорится о приобретении бывшим политиком и его женой ювелирного набора Bulgari в 2021 году по символической цене, которую взяли из государственной казны.

Вместо того чтобы сдать украшения в госхранилище, супруги оставили их себе для личного пользования, занизив стоимость набора.

Помимо лишения свободы, суд назначил Хану и Биби штраф в размере 58,5 тысячи долларов.

Экс-премьер Пакистана отбывает наказание с 2023 года. Тогда его приговорили к 14 годам заключения по делу, связанному со злоупотреблением властью и коррупцией.