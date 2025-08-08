Экс-посол в США Лукин допустил удовлетворительный итог встречи Путина и Трампа

Если сведения о выборе Объединенных Арабских Эмиратов в качестве площадки для очной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа соответствуют действительности, значит, оба лидера уже дали свое согласие. Об этом рассказал бывший посол РФ в Соединенных Штатах Владимир Лукин в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

Дипломат также отметил, что решение о проведении переговоров на высшем уровне демонстрирует вероятность завершения мероприятия с благоприятным итогом.

«Если стороны договорились о том, что переговоры на высшем уровне состоятся — значит обе стороны сошлись на том, что есть шанс завершить их таким образом, что это их устроит. Если не успешно, то удовлетворительно», — пояснил Лукин.

Напомним, руководители России и США достигли договоренности о проведении личной встречи на следующей неделе. Официальные подтверждения поступили как из Кремля, так и из Белого дома.