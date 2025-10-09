Экс-посол Израиля Цви Маген заявил, что сделка по Газе не обрадует Иран

Бывший посол Израиля в России и Украине Цви Маген, комментируя достигнутую договоренность между Израилем и движением ХАМАС, в беседе с ИА НСН подчеркнул выгоды первого этапа плана урегулирования для большинства региональных игроков, исключая Иран и его союзников.

Президент США Дональд Трамп объявил, что обе стороны достигли согласия, результатом которого станет освобождение заложников и вывод израильских сил обратно к согласованной границе.

Хотя война еще не завершилась, приостановление огня рассматривается как важный промежуточный шаг. Исчезновение угрозы заложников и возвращение тел погибших способствуют улучшению атмосферы в Израиле, что благоприятствует политическим перспективам премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Будущие перспективы зависят от соблюдения условий ХАМАС, однако группировка планирует воспользоваться возможностями для восстановления своей роли в будущем. На текущий момент международная миссия займется контролем над соблюдением соглашений и содействием восстановлению нормальной жизни в Газе. Пока неизвестно, удастся ли удержать движение ХАМАС от попыток восстановить политическую активность, но этот аспект останется предметом дальнейшего изучения.