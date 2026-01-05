Экс-помощница Байдена заявила о падении американской империи
Сегодня мир наблюдает падение американской империи. Об этом в интервью РИА «Новости» заявила обозреватель RT, бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид.
По ее словам, американцы сыты по горло бесконечными войнами.
«Я вижу упадок, подобный падению Римской империи, и сейчас мы наблюдаем падение американской империи», — подчеркнула Рид.
Она сравнила происходящее в США с распадом СССР. Экс-помощница Байдена считает, что Соединенные Штаты погружаются в хаос. Если глава государства Дональд Трамп «не возьмется за ум», страна не выдержит еще четыре года такого существования, заключила Рид.
Ранее США провели военную операцию в Венесуэле, а позже Трамп пригрозил Колумбии применением подобной меры.