Экс-полицейская попала в тюрьму за передачу данных заключенным любовникам

Бывшую сотрудницу полиции Великобритании Чони Кенни приговорили к тюремному сроку за то, что она передавала информацию о ходе расследования заключенным любовникам. Об этом сообщила газета Daily Star .

«Она была неравнодушна к обоим мужчинам и использовала свое положение, чтобы получать доступ к базам данных и передавать информацию 27-летнему Моттли и 31-летнему Уилану», — заявили журналисты.

По данным издания, 27-летняя жительница Манчестера работала в правоохранительных органах с 2020 года. Во время службы в полиции у нее завязался роман с Джошем Уиланом, осужденному по делу о насилии над бывшей возлюбленной.

За все время его заключения женщина передала ему около 20 мобильных телефонов, а также показания пострадавшей по его процессу. Через несколько лет, когда Уилана освободили, парочку видели в ресторане и автомобиле BMW.

В 2022 году Кенни начала встречаться с бывшим одноклассником Рахимом Моттли, которого посадили за связи с преступной группировкой в графстве Большой Манчестер. Новому парню сотрудница полиции также сообщала данные о ходе расследования его дела, а также пообещала найти людей, дававших показания против него.

Во время заседания суда женщина признала свою вину по четырем пунктам обвинения. Ей назначили наказание в виде трех лет и четырех месяцев колонии.