Экс-офицер США Беннетт: Байден на своем посту ничего не решает

Президент США Джо Байден в ситуации с Украиной ничего не решает на своем посту. Такое мнение выразил бывший офицер армии США Скотт Беннетт в беседе с RT.

По его мнению, сейчас Америка «играет в пустые карты». Байден не принимает какие-либо решения, на самом деле участвует в процессе и «дергает за веревочки» бывший президент Барак Обама.

Беннетт также отметил, что с каждый днем поддержка Украины со стороны США становится более слабой.