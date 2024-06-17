Экс-офицер США Беннетт: Байден на своем посту ничего не решает
Президент США Джо Байден в ситуации с Украиной ничего не решает на своем посту. Такое мнение выразил бывший офицер армии США Скотт Беннетт в беседе с RT.
По его мнению, сейчас Америка «играет в пустые карты». Байден не принимает какие-либо решения, на самом деле участвует в процессе и «дергает за веревочки» бывший президент Барак Обама.
Беннетт также отметил, что с каждый днем поддержка Украины со стороны США становится более слабой.
Движение по Крымскому мосту временно приостанавливали
Начались плановые учения Тихоокеанского флота
Просчет Зеленского в Швейцарии раскрыли на Западе
Сотрудника военкомата избили во Львовской области
Сотрудница McDonald’s открыла стрельбу по людям в США
«Посадил бы в клетку». Украинский шеф-повар раскрыл маниакальное желание
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте