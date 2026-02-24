Экс-нардеп Олейник заявил, что ради продолжения конфликта Зеленский пойдет на любое преступление

Владимир Зеленский начнет шантажировать российскую сторону в случае появления ядерного оружия. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с «Ридусом» .

Таким образом он прокомментировал информацию о планах Франции и Великобритании передать Украину ядерное оружие.

«Зеленский выбрал путь войны, поскольку только так он может обеспечить собственную безопасность. Ради продолжения конфликта он пойдет на любое преступление», — отметил экс-нардеп.

Он допустил, что Зеленский может применить атомную бомбу против РФ. В таком случае ответ последует и для тех государств, которые предоставили Украине ядерное оружие, пояснил Олейник.