Экс-министр спорта Колобков заявил, что против РФ в Грузии выступает небольшая группа «фриков»

Бывший министр спорта России и олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков в интервью News.ru прокомментировал протесты против российских фехтовальщиков на чемпионате мира в Грузии.

По мнению эксперта, Грузия на протяжении 30 лет переживает протестную активность, и организаторы связывают все внутренние проблемы с Россией.

«Когда был министром спорта РФ, в Грузию мы, к сожалению, никогда не ездили, потому что это всегда повод для протестов. Я надеюсь, когда-нибудь они придут в себя, одумаются и вспомнят про грузинское гостеприимство», — отметил экс-глава ведомства.

Он также добавил, что в протестах задействована не вся страна. В митингах участвует небольшая группа «фриков и маргиналов», уточнил Колобков.