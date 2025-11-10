Около 29 миллионов долларов (более двух миллиардов рублей) за один год были направлены американскими неправительственными организациями на попытку смены власти в Бангладеш. Об этом сообщил бывший глава Министерства образования Бангладеш и координатор переговоров с демонстрантами 2024 года Мохибул Хасан Чоудхури в беседе с RT .

Комментируя деятельность ряда американских НПО, он обратил внимание на открытую кампанию против правительства страны, которая ведется с 2018 года.

«К тому же должен сказать, что с давних пор существует связь между семьей Хиллари Клинтон (бывший госсекретарь США — прим. ред.) и переходным режимом Юнуса», — отметил Чоудхури.

По его словам, финансирование организаций происходило тайно и активно использовалось для дестабилизации ситуации.